مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة.. نجوم الفن في فرح نجل أحمد شيبة

حضر عدد من نجوم الفن فرح نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة.

وكان في مقدمة النجوم ملك الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمد عدوية وياسر رماح وحمادة مجدى ومنعم ومصطفى قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم.

أحمد شيبة

بكى المطرب الشعبي أحمد شيبة ؛ بحرارة اثناء فرح ابنه الذي يقام حاليا في احدى الفنادق الكبري بالإسكندرية.

وفور دخول شيبة القاعة احتضن نجله وبكى بشدة .

فرح ابن أحمد شيبة:

يحتفل الفنان أحمد شيبة بحفل زفاف ابنه محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى امينة وذلك باحدى القاعات الكبرى فى مدينة الإسكندرية.

وكان طرح أحمد شيبة التريو الغنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمع مع كل من عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.

وجاءت أغنية "الصعايدة" بقالب غنائي شعبي، وتمحور موضوع الأغنية حول العادات والتقاليد الخاصة بالصعيد وأهميته في تركيبة المجتمع المصري.

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما ظهر هشام الجخ بصورة الشاعر الذي قدم إلقاءً مميزاً أضاف روحاً جميلة للأغنية.

أغنية "الصعايدة" من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سمير.

أحمد شيبة وضرب نار

وقد قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

"ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.