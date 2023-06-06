عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. القوات الروسية نسفت سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون

صدى البلد

اتهمت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، القوات الروسية بتفجير سد نوفا،  كاخوفكا في منطقة خيرسون، اليوم الثلاثاء، اثر هجوم عسكري

يأتي ذلك وسط اخبار تداولتها صحف ومواقع اوكرانيا نقلا عن عمدة منطقة نوفا كاخوكا ينفي الاتهامات بتكذيب واقعة تفجير السد.

وفي تصريح صحفي سابق وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، الهجوم المضاد الذي أعلنته السلطات الأوكرانية، بأنه جزء من عناصر «حرب المعلومات المضللة».

وقال سالدو على قناته بموقع "تيليجرام": "الحديث عن هجوم مضاد هو حرب معلومات، لأن الحرب الحديثة بعيدة كل البعد عن كونها تتكون من ساحات قتال حيث يقاتل الجنود في مواجهة المعلومات، يستخدم العدو قدرا كبيرا جدا من المعلومات المضللة".

 

 

وأضاف أن نظام كييف كان يعلن منذ عدة أيام ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، دون أن يشنه بأي شكل من الأشكال.

وأكد سالدو: “الحقيقة هي أنه تم التغلب على ذروة القدرات العسكرية لأوكرانيا- حدثت نقطة تحول في الحرب، وهم خائفون ببساطة”، لافتًا إلى أن الجيش الروسي جاهز لمواجهتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية ووضع السيطرة على المناطق الروسية الجديدة بالرغم من أنها تفهم أن هذه الخطط تنطوي على الفشل.

فيما استبعد أوليج سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن تقوم القوات الأوكرانية بهجومها المضاد هذا العام.

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد عبد الحليم: نجم الوداد المغربي على أعتاب الزمالك بفرمان «أوسوريو»

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

موقف الأهلي من معاقبة حسين الشحات بعد غضبه خلال مواجهة الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: المواجهات الأخيرة بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان "خطيرة"

بقيمة 13.4 مليار دولار .. رئيس وزراء التشيك: اتساع فجوة عجز الموازنة لعام 2023

محكمة ليبية تحكم على 23 بالإعدام على خلفية انضمامهم لتنظيم داعش

مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض نشر وثيقة تثبت تورط بايدن في مخطط رشوة

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

زيلينسكي: أبلغت الرئيس ماكرون بالوضع على خط المواجهة وآفاق تطوره

إيران..الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

اتحاد الصحفيين السودانيين يطالب بإجلاء المراسلين الأجانب من الخرطوم

ترشيحاتنا

بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

دراسة: الموسيقى والأغاني الحزينة تؤثر على الصحة العقلية.. تفاصيل

الناتو يخطط لتوسيع مقره الرئيسي في بروكسل لإيجاد مكان لفنلندا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 6-6-2023

أخبار السيارات | سيارة «أوتوماتيك» موديل 2023 بأقل سعر للزيرو.. 5 عربيات صينية جديدة في مصر تبدأ من 430 ألف جنيه

لسد الثغرة.. مدافع فيوتشر يدخل دائرة اهتمامات الزمالك بفرمان أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ