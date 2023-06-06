أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد الفضائية»، برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

سجّل سعر الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه للشراء 30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.26 جنيه للشراء 33.07 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.18 جنيه للشراء و 38.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.14 جنيه للشراء و 100.59 جنيه للبيع.

