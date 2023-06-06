عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قوة إرادة.. شيخ الأزهر يكرم طالبة من ذوي الهمم تحفظ القرآن الكريم

شيخ الأزهر يكرم الطالبة
شيخ الأزهر يكرم الطالبة ندى

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ندى عبدالرحمن المصري، الطالبة بشهادة التخصص بمعهد القراءات، بمكافأة مالية كبيرة، والمشاركة في مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، لحفظها القرآن الكريم كاملا، وهي من ذوي الهمم، ومن أصحاب متلازمة داون ولديها إعاقة بصرية.

 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر على سعادته بندى لحفظها القرآن كاملا رغم ما تعانيه من مصاعب وتحديات، وهو دليل على قوة إرادتها، وحبها للقرآن وعلومه، مشيدا بوالديها وما يقومان به من جهود كبيرة في حق ابنتهما.

 

من جانبه عبر عبدالرحمن المصري والد الطالبة ندى على هامش التكريم عن سعادته بتكريم فضيلة الإمام الأكبر لابنته وبحديثه وتشجيعه لهم، مضيفا": شعور لا يوصف وأفضل تكريم حصلت عليه ابنته، وشرف كبير لي ولابنتي مقابلة فضيلة الإمام الأكبر.. إنه بحق فخر الإسلام والمسلمين، بارك الله فيه وحفظه ورعاه"، وعن أمنيات ابنته وأحلامها قال:" تحققت إحدى أمنياتها وهي مقابلة شيخ الأزهر، والثانية تتمنى من الله مداومتها على حفظ القرآن الكريم، موضحا أن ابنته حفظت القرآن كاملا في سن صغيرة رغم معاناتها.

 

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد كرم أوائل مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، الخميس الماضي، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، وقد ضاعف فضيلته مكافأة الخمسة طلاب الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، وترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالب بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالب لكل مستوى من المستويات الأربعة.

 

جدير بالذكر أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

IMG-20230606-WA0019
IMG-20230606-WA0019
IMG-20230606-WA0018
IMG-20230606-WA0018
شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

لكشف ملابسات حادث الحدود.. السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

أوسوريو: لم أمنح لاعبي الزمالك تعليمات بين الشوطين بسبب الصلاة

ترشيحاتنا

بهاء الدين زيدان: رقمنة عمليات الشراء وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة

إجراءات جديدة فى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج

انتهكت خصوصية الأطفال.. أمريكا تلزم مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار|تفاصيل

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

تراجع ملحوظ.. مصير سعر الدولار والقيمة الحقيقية للجنيه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

للعباقرة فقط.. حددوا الرقم المخالف خلال 10 ثوان بصورة الوهم البصري

شاب أمريكي يزيد طوله 17 سم.. كيف فعلها؟

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ