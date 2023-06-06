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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نتائج إيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، نجاحاتها في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات والتي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فتم ضبط شخصين حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستدعائه تعرف على الدراجة وإتهمهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها ، وبمواحهتها إعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية تعمل طرفه، وبإستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بـــــدر من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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