تعرف على أوراق التقديم لدراسة الدكتوراة بطب أسنان القاهرة

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، أن أخر فرصة للتقديم لدراسة الدكتوراة فى جميع التخصصات هو يوم الخميس الموافق 08/06/2023 ، على أن يكون التقديم إلكترونياً فقط.

وأوضحت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن الراغبين فى التقديم لدراسة الدكتوراة فإن الأوراق المطلوبة للتقدم:

• شهادة الماجستير.

• شهادة التخرج بالتقديرات.

• شهادة الامتياز.

• شهادة الميلاد.

• موافقة جهة العمل على قيد الطالب للحصول على درجة الدكتوراه وعلى فرع التخصص وكذلك على التفرغ الكامل طوال مدة الدراسة.

• صورة شخصیة.

• السيرة الذاتية (CV) مدعمة بالوثائق الدالة.

• شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (TOEFL) بـ 500 درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELETs) بـ 7 درجات على الأقل.

• صورة البطاقة.

• إرفاق ما يفيد بسداد رسوم طلب الالتحاق للتسجيل الكترونياً بعد استيفاء الأوراق المطلوبة على الرابط التالى:

https://tinyurl.com/DENT-PhD2023.

وعلى جانب آخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة بقيمة 160 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لمجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد الأتربي على التمويل والدعم الممنوح لهذه المرحلة من التطوير بمستشفيات جامعة القاهرة، مُعربًا عن اعتزازه ببنك مصر الذي يُعد علامة منذ طلعت حرب، ودوره الرائد الذي أنشئ من أجله في خدمة ودعم المجتمع المصري من خلال المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن قيمة التبرع المُقدم من بنك مصر مُخصصة للمساهمة في تطوير العيادات الخارجية لمستشفى قصر العيني لتواكب الأكواد الصحية الحديثة، من خلال الفحوصات والأشعة والتحاليل والخدمات اليومية قصيرة الأجل والجراحات الصغرى.