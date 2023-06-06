عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أوراق التقديم لدراسة الدكتوراة بطب أسنان القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، أن أخر فرصة للتقديم لدراسة الدكتوراة فى جميع التخصصات هو يوم الخميس الموافق 08/06/2023 ، على أن يكون التقديم إلكترونياً فقط.

وأوضحت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن الراغبين فى التقديم لدراسة الدكتوراة فإن الأوراق المطلوبة للتقدم:
• شهادة الماجستير.

• شهادة التخرج بالتقديرات.

• شهادة الامتياز.

• شهادة الميلاد.

• موافقة جهة العمل على قيد الطالب للحصول على درجة الدكتوراه وعلى فرع التخصص وكذلك على التفرغ الكامل طوال مدة الدراسة.

• صورة شخصیة.

• السيرة الذاتية (CV) مدعمة بالوثائق الدالة.

• شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (TOEFL) بـ 500 درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELETs) بـ 7 درجات على الأقل.

• صورة البطاقة.

• إرفاق ما يفيد بسداد رسوم طلب الالتحاق للتسجيل الكترونياً بعد استيفاء الأوراق المطلوبة على الرابط التالى:
https://tinyurl.com/DENT-PhD2023.

بدء فصل الصيف فلكيا بعد 14 يومًا.. تفاصيل

وعلى جانب آخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة بقيمة 160 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لمجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد الأتربي على التمويل والدعم الممنوح لهذه المرحلة من التطوير بمستشفيات جامعة القاهرة، مُعربًا عن اعتزازه ببنك مصر الذي يُعد علامة منذ طلعت حرب، ودوره الرائد الذي أنشئ من أجله في خدمة ودعم المجتمع المصري من خلال المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن قيمة التبرع المُقدم من بنك مصر مُخصصة للمساهمة في تطوير  العيادات الخارجية لمستشفى قصر العيني لتواكب الأكواد الصحية الحديثة، من خلال الفحوصات والأشعة والتحاليل والخدمات اليومية قصيرة الأجل والجراحات الصغرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

مجلس أعلى ومركبات كهربائية| مصر تضع قدما على طريق صناعة السيارات.. تفاصيل

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

خطورته بالغة.. استشاري كلى يكشف أضرار وعلاج والوقاية من فيرس سي

الرئيس السيسي يدعو المشاركين في المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني لزيارة المقاصد السياحية

الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض اليوم

بعد تدمير سد كاخوفكا.. هل تتعرض قناة شمال القرم لخطر الجفاف؟

القباج تلتقي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تثير فزعا في مقاطعة بريطانية.. ما السبب

نجوم حاولوا التخلص من حياتهم.. أحمد عزمي: قطعت شرايين إيدى.. وشيرين عبد الوهاب: عملت كل حاجة تخليني أموت

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ