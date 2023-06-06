برلمانية تطالب بمنع استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بمواد صديقة للبيئة

تتفاعل مع المأكولات وتنتج مواد وغازات مسرطنة..

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وجهته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تصنيع وتداول الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، واستبدالها بأكياس صحية متعددة الاستخدام وصديقة للبيئة، موضحة أن دول أوروبا وعدد كبير من دول العالم من بينها دول إفريقية وعربية حظرت استخدام الأكياس البلاستيك.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن الأكياس البلاستيك لها أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان، حيث تنتج مواد وغازات مسرطنة بعد تفاعلها مع المأكولات الساخنة، الموجودة بداخلها، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق، ما يؤدى إلى اختلال التوازن البيئى، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى، وزيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأضافت أن مصر تستهلك ملايين الأطنان من أكياس البلاستيك سنويا، فإلى جانب الخسائر الاقتصادية حيث يتم استيراد أغلب خاماتها من الخارج، فإن للأكياس مخاطر جسيمة حيث يصعب تدويرها وتحللها، كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث غازات سامة تدمر صحة الإنسان، فتلك الأكياس تحتوى على كميات كبيرة من الرصاص، حيث أنها مصنعة من المواد البترولية، وعند تعرضها لأشعة الشمس تخرج غازات ضارة جدا، وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتتحلل طبيعيا، وبالتالى يزداد التوجه إلى التخلص منها عن طريق الحرق، مما يتسبب فى تلوث الماء والهواء، وتلويث المزروعات ما يؤدى إلى زيادة الإصابة بالأمراض، فضلا عن تفاعلها بالمنتجات الغذائية الموجودة بداخلها مما يؤدى إلى زيادة الأمراض السرطانية.