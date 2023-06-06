وزير الصحة: التطعيمات تكلف الدولة مايزيد عن 2.7 مليار جنيه سنوياً

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة؛ إن الدولة تحتاج كل 40 ساعة في ظل معدل مواليد الأطفال الحالي إلى توفير 9 أسرة بالمستشفيات تكلفتها حوالي 58 مليون جنيه وطواقم طبية ووحدات رعاية صحية ب 27 مليون جنيه وفصول دراسية بحوالي 87 مليون جنيه بالإضافة الى تطعيمات بحوالي 6.8 مليون جنيه.

وأضاف خالد عبد الغفار، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ أن التطعيمات تكلف الدولة ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه سنويا؛ بالإضافة إلى ان الأطفال بعد الولادة قد تظهر لديهم مشاكل صحية او تشوهات كما ان هناك اورام الاطفال التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كل عام.

وأشار وزير الصحة والسكان؛ إلى ان الدولة تعمل على استمرار لتطوير المجال الصحي والمنظومة الصحية في مصر والان يوجد اكثر من 965 مشروع بتكلفة تخطت 91 مليار جنيه وذلك دليل كبير على ان كل محافظة في مصر يوجد بها ما لا يقل عن أربع مشروعات تخص القطاع الطبي سواء مشاريع رفع كفاءة او مدخلات جديدة للقطاع الطبي في مصر.

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