عضو اللجنة الفنية بالزمالك: أوسوريو مستمر مع الفريق

قال أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير ويعلم قيمة نادي الزمالك، ولكن يحتاج لوقت من أجل النجاح.

وأضاف أن أوسوريو لديه طريقة لعب ويحاول أن يفرض أسلوبه على اللاعبين، وطبيعي يحتاج إلى وقت، من أجل النجاح مع الفريق، خاصًة أنه مدرب يقوم بتغيير مراكز اللاعبين، مثل أحمد فتوح ونيمار، واللاعبون أيضًا يحتاجون لوقت من أجل حفظ طريقة لعب أوسوريو.

وتابع:" أوسوريو يعلم جيدًا أنه يتولى تدريب الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، لموسمين على التوالي، لذلك يرغب في البقاء، وأنا أعلم أنه يقوم بعمل جيد مع اللاعبين.

وأنهى حديثه قائلا:" نحن ندعم أوسوريو في نادي الزمالك من أجل النجاح وتحقيق أفضل ما يمكن هذا الموسم في جدول الدوري.