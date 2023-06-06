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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأبيض والأسود.. إطلالة أنيقة لـ محمد أبو جبل في أحدث ظهور له

ابو جبل
ابو جبل

شارك محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر والبنك الاهلي جمهوره بعض الصور الجديدة له، في أحدث جلسة تصوير قام بها، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وظهر محمد ابو جبل بإطلالة كاجوال بتقنية الأبيض والاسود، حيث كان يرتدي تى شيرت ابيض وبنطال اسود،  نالت اعجاب متابعيه.
ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و لديه خبرات كبيرة دولية مع منتخب مصر حيث ساهم في وصول الفراعنة الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون .

كان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٦_١٣٤٥٢٤
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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٦_١٣٤٣٤٦

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