جامعة حلوان: حريصون على دعم المنح الدولية لصقل مهارات الطلاب.. و"العلاقات الدولية": نهدف لتعزيز التواصل لدي الباحثين

رئيس جامعة حلوان: حريصون على دعم المنح الدولية لصقل مهارات الطلاب

الدكتورة ميادة بلال: نهدف إلى تعزيز مهارات التواصل لدي الباحثين

العلاقات الدولية بحلوان تطلق ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة أميدإيست للدراسة في الولايات المتحدة



يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، العديد من اللقاءات والندوات الاون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان حرص الجامعة على تشجيع ودعم المنح المقدمة من الجهات والدول المختلقة يأتي من دورها في دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية واكتساب خبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

كما أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة يسهم فى تعزيز العلاقات بين الجامعة والمؤسسات الدولية، وتنظيم برامج التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة والباحثين، وكذلك توفير المنح الدراسية، فضلا عن المساهمة في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية والثقافية والعلمية على مستوى العالم، وتوفير فرص التعلم والتبادل الأكاديمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

و صرحت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، إن هناك فوائد كبيرة تعود من مشاركة الباحثين في تلك المنح الدولية حيث تعمل على تطوير مهارات الباحثين، والارتقاء بثقافتهم الدولية، والمعارف المرتبطة بالتخصص، بالإضافة إلي تعزيز مهارات التواصل عبر الثقافات، لذا تحرص جامعة حلوان على دعم هذه المنح والتعريف بها .

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.



وكشفت جامعة حلوان أن خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الآتي:

تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية

ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.

متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها

إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة

تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها

تيسير إجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين و مساعدتهم بها

ونظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أميدإيست مصر، ندوة تعريفية عبر وسائل التواصل الالكترونية حول منحة أنسي ساويرس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمصريين للحصول على درجة الماجستير لمدة عامين في الهندسة أو إدارة الأعمال من جامعات أمريكية رفيعة المستوى من خلال منحة دراسية ممولة بالكامل في إحدى الجامعات التالية (هارفارد، ستانفورد، شيكاغو، بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا).

وقام بإدارة الجلسة الافتراضية لبرنامج أنسي ساويرس، محمد سليم اخصائي المنح وبرامج التبادل بهيئة أميدإيست مصر ونورا الإتربي مسئولي المنح وبرامج التبادل بالهيئة ذاتها، فيما افتتح اللقاء الدكتورة سارة شلش مسؤول المنح الدولية والحراك الأكاديمي بمكتب العلاقات الدولية من خلال توضيح أهمية التقدم للمنح الدولية والخدمات التي يقدمها مكتب العلاقات الدولية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، بما تتضمنها من دعم فني وتيسير سبل التواصل بالجامعات الدولية وذلك لتذليل العقبات التي قد تحول دون تمكن أعضاء المجتمع الجامعي من التقدم للمشاركة في تلك الفرص الدولية.