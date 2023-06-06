استهداف مؤسسات كبرى.. بريطانيا تتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق طال عدة مؤسسات كبرى منها الخطوط الجوية البريطانية.

وأوضح الإعلام البريطانية، أن “قراصنة روس وراء هجوم إلكتروني واسع أسفر عن تسريب بيانات آلاف الموظفين”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “التليجراف” البريطانية، بأن مجموعة القراصنة “Lockbit” المرتبطة بـ روسيا كانت وراء هجوم إلكتروني على البريد الملكي البريطاني والذي تسبب في عطل شديد.

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في إيطاليا، إن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم تم استهدافها بهجوم عن طريق قراصنة من برمجيات الفدية، مطالبة المنظمات باتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال روبرتو بالدوني، المدير العام للوكالة الوطنية للأمن السيبراني في إيطاليا، إن هجوم القرصنة سعى إلى استغلال ثغرة في البرمجيات، مضيفا أنه كان على نطاق واسع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “ANSA”، نقلاً عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا وكذلك الولايات المتحدة وكندا.