تاج الدين: الدولة والمجتمع المدني تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الإنتظار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة والتأمين الصحي والمجتمع المدني تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الإنتظار لمدة 4 سنوات.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن عدد سكان مصر وصل إلى 105 مليون بالإضافة إلى نحو 8 ملايين لاجئ يتم تقيم الخدمة الوقائية والعلاجية لهم.

الحفاظ على اقتصاديات الشركات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليا، كما أن هناك تنسيق بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات.