لو لقيت الزيادة السنوية في مصروفات المدارس أكثر من 7%|اتخذ هذا القرار

علق حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ملف وأزمة المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس الدولية والخاصة.

وقال حسام المندوه الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "لم تصل لنا في لجنة التعليم بمجلس النواب أي شكوى من مغالاة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية".

وأضاف حسام المندوه الحسيني: "هناك تعليمات واضحة للمدارس الدولية والخاصة بالإعلان عن المصروفات في مكان واضح للجميع داخل المدرسة، وفي حال عدم تواجدها يمكن لولي الأمر التقدم بشكوى للإدارة التعليمية ووزارة التعليم".

وتابع حسام المندوه الحسيني: "أي مدرسة دولية تطلب زيادة سنوية أكثر من 7 % على ولي الأمر أن يقدم شكوى للوزارة من أجل وضع جزاءات على المدرسة المخالفة للتعليمات ".