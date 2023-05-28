تعليمات عاجلة بشأن سداد المصروفات الدراسية بجامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الطلاب التي لم تقم بتقديم بحث فهو إقرار منه بعدم استحقاقه للتخفيض أو الإعفاء.

وأوضح أحمد جلال، أنه سيتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

وأكد عميد زراعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية حسب الجدول التي وتم إعلانه للطلاب على الموقع الرسمي للكلية.

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة عين شمس

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- القيام بأي تصرفات تمثل اخلال بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الاجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

- عدم اثبات ما يفيد بتلقي لقاح كورونا

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الفصل الدراسي الثاني »

- موبايل

- تابلت

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها

- ساعة يد ذكية

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.