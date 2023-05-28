بدائل الثانوية العامة 2023.. مدارس متاحة بعد الشهادة الإعدادية توفر فرص عمل

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن بعض المحافظات أعلنت نتائج الشهادة الإعدادية 2023، لافتًا إلى أن اختيار دراسة بديلة للثانوية العامة من الأمور الضرورية لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، لعل من أهمها حاجة سوق العمل، فتوجه الدولة خلال السنوات الأخيرة أصبح يعتمد بشكل أكبر على التعليم الفني، خاصة بعد أن زادت أعداد خريجي الكليات النظرية بشكل أكبر كثيرا من احتياجات سوق العمل.

بدائل الثانوية العامة

وأضاف الدكتور مجدي حمزة ، أن بعض إسباب اللجوء لبديل للثانوية العامة هو ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور حمزة الي ، إلي أن فكرة الثانوية العامة هي المستقبل، قائلا: ابنك لو مدخلش ثانوي هيجيلك إحباط واكتئاب وتفكر إن ملوش مستقبل، ده مبقاش موجود، فيه طرق كتير جدا علشان تضمن له مستقبل كويس جدا وتضمن له وظيفة محترمة أو على الأقل يكون ضامن شغل بعد ما يخلص، لكن إنه يدخل ثانوي وبعدها كلية قمة ده بقى فكر قديم المطلوب يتغير.

وشدد ،علي ضرورة تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني موضحا أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبنائهم في التعليم الفني.

وأضاف ، أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى و المهني هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي الذي يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وينعكس على مستوى معيشة الفرد ، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرا هاما فى التصنيع .

مدارس للتعليم الفنى بمصر



وأوضح الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم وفرت الكثير من مدارس التعليم الفنى بمصر أن نظام الجدارات نظام تعليمي يعيد للمدارس الفنية مكانتها فى إخراج فنيين مؤهلين لسوق العمل، حيث يودع خلاله الطلاب الدراسة النظرية فيما يخص التخصص أمام باقي العلوم التعليمية فكما هى ولكن مادة التخصص يكون النجاح والرسوب بها على المنتج العملي.

ويرصد "صدي البلد " أكثر بدائل الثانوية العامة :

أولًا: مدارس الثانوية في التكنولوجيا التطبيقية المؤهلة للجامعات التكنولوجية:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (بنين وبنات).

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

9- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام (بنين وبنات).

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (بنين).

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

16- مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

18- مدرسة غبور1 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

19- مدرسة غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

ثانيًا: مدارس ثانوية مؤهلة لوظائف مضمونة مع إمكانية دخول كليات الهندسة التكنولوجية:

1- الأثاث (دمياط).

2- البترول (بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية)

3- البتروكيماويات أو اللوجستيات في محافظات قناة السويس.

4- الضبعة النووية (مطروح وتخدم طلاب البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والغربية).

5- مياه الشرب (القاهرة، البحيرة، بني سويف، والمنوفية).

5- الإنتاج الحربي (حلوان ودار السلام بمحافظة القاهرة).

6- الثانوية الفنية المتخصصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ( القاهرة، السويس، بنها، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر).

7- السكة الحديد (منطقة بوردان في القاهرة).

8- الثانوية المعمارية (دارالسلام في القاهرة).

ثالثًا- مدارس أخرى:

1- ثانوية التمريض المدني.

2- الثانوية العسكرية.