4أخبار التعليم.. 760 ألف طالب يتوافدون على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

زيادة مكافأة المعلمين المنتدبين بلجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. تفاصيل

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قرار تعديل وزيادة أيام المكافآت الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022 / 2023.

استاذ مناهج يؤكد أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة

أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

وكيل التعليم بالغربية يطمئن على انتظام امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

بحوث الفلزات: تطوير" طبقة نقل شحنات كهربائية موجبة" لتصنيع الخلايا الشمسية

أعلن. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، وصول فريق بحثى من قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بالمركز لنتائج ناجحة لتطوير طبقة نقل شحنات موجبة جديدة (HTL) لخلايا بيروفسكايت الشمسية المقلوبة باستخدام مادة "ثيوسيانات الفضة" AgSCN بدلا من مواد "ثيوسيانات النحاس و"pedot :pss، وقد أظهرت المادة الجديدة كفاءة واستقرار استثنائيين فى الخلية المنشأة.

شاومينج ينشر أسئلة واجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

قامت جروبات شاومينج الشهيرة بالغش في الامتحانات ، بنشر صور أسئلة واجابات قيل انها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الذي يؤديه الطلاب حاليا.

حظر التدخين والموبايل للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تلقت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات عاجلة تشدد على حظر التدخين نهائيا في اللجان.

لضبط وسائل الغش.. تفتيش الطلاب بمداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالعصا الإلكترونية

يمر الآن طلاب الدبلومات الفنية على جميع مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية قبل بدء الامتحان.

760 ألف طالب يتوافدون على اللجان لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

يتوافد الآن الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023.