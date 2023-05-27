وكيل التعليم بالغربية يطمئن على انتظام امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

غرفة العمليات الرئيسية على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

وأكد وكيل التعليم بالغربية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأضاف "حسن" أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة الكترونية أو محمول أو سماعات الكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الذي أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بإزالة جميع الإشغالات من محيط اللجان، لتأمينها التأمين المناسب، وتقديم كامل العون مع تعليم الغربية خلال فترة سير الامتحانات، حيث تمثل الامتحانات أمن قومي.