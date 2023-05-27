شاومينج ينشر أسئلة واجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

قامت جروبات شاومينج الشهيرة بالغش في الامتحانات ، بنشر صور أسئلة واجابات قيل انها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الذي يؤديه الطلاب حاليا.

ومن جانبها … أكدت غرفة العمليات المركزية المسئولة عن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، انه جاري التحقيق وتتبع جميع الصور المتداولة لتحديد هوية ومكان مصورها وناشرها في حالة تطابقها مع الامتحان الأصلي ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتطبيق عقوبات قانون الغش .

وانطلقت في التاسعة صباحا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع محافظات الجمهورية بمادة اللغة العربية.

وتلقت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والفني، بضرورة التنبيه منع جميع الطلاب من دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة غش رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم التنسيق مع كافة الجهات والجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من المطبعة السرية ثم نقل أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان ، وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة .