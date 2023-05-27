زيادة مكافأة المعلمين المنتدبين بلجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. تفاصيل

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قرار تعديل وزيادة أيام المكافآت الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022 / 2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازي الموافقة على احتساب أيام العمل للمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات بدءا من العام الحالي ، لتصبح على النحو التالي:

رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول، وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلا من 4 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع يوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية فقط.

زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال، حيث تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 3 أيام بدلا من يومين، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.

بالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 4 أيام بدلا من 3، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

بالنسبة لمعاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلا من يوم واحد بحد أقصى 3 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.

لم يتم تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافآت للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي، ما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى جميع المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022 / 2023.

جاء ذلك بعد أن تم رصد كثرة أعداد المعتذرين عن عدم المشاركة في أعمال الامتحانات لعدم تناسب قيمة المكافأة المنصرفة مع المجهود المبذول والتكاليف اللازمة للمعيئة والانتقالات أثناء فترة انعقاد الامتحانات، وحيث إنه في العام الدراسي الماضي 2021 / 2022، وافق وزير التربية والتعليم آنذاك على زيادة أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية، ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بجان تقدير الدرجات، ولكن لم يتم تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافآة للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى جميع المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022 / 2023.

خطاب رسمي