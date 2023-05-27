لأول مرة.. سحب الامتحانات إلكترونيا من بنوك الأسئلة ببنات عين شمس

قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم بدء امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، اليوم السبت، وذلك للأقسام الأدبية والعلمية والتربوية والتعليم الأساسي والانتساب الموجه وبرامج الساعات المعتمدة العلمية بالكلية.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، إلى أن الامتحانات تبدأ من التاسعة صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا تنتهي في الخامسة عصرا، مع بدء امتحانات التخلفات.

وكشفت عميدة الكلية، إلى أنه يتم لأول مرة يتم سحب الامتحانات إلكترونيا من بنوك الأسئلة التي وضعها أستاذ المادة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 80% من المواد يتم تصحيحها إلكترونيا.

وشددت على أهمية تواجد رؤساء اللجان والمشرفين قبل بدء الامتحانات بحوالي نصف ساعة وعدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان والمحافظة علي الهدوء التام داخل اللجان.

وبينت أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أمد الكلية بعدة أجهزة تساعد في تأدية طالبات ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية أيضا امتحاناتهم في سهولة ويسر ودون مشقة، ويتم التواصل دائما مع العيادات في حال وجود أي مشكلات صحية.