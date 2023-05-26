رئيس هيئة تعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع نازك الألفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من أجل خدمة المجتمع، والقضاء على الأمية، والارتقاء بالمواطن المصري .

وأكد ناصف أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة، لذا يجب التشبيك والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معها من أجل الارتقاء بالإنسان المصري.

وأوضح أن منظومة الإصلاح يجب أن تأتي بشكل كلي، كما رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤيته التي تبلورت في المبادرات الرئاسية التي تأتي في مقدمها مبادرة حياة كريمة التي تجوب القرى والكفور، والعزب والنجوع،ووكذلك 100 مليون صحةوتكافل وكرامة.

وأكد أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت، وأن العالم لا ينتظرنا طويلاً، فيجب تضافر جميع الجهود، من أجل إحداث تنمية حقيقية في الوطن.

ناصف... والألفي يوقعان بروتوكول تعاون ذاتي من أجل المساهمة في القضاء على الأمية (1)

ناصف... والألفي يوقعان بروتوكول تعاون ذاتي من أجل المساهمة في القضاء على الأمية (2)

ناصف... والألفي يوقعان بروتوكول تعاون ذاتي من أجل المساهمة في القضاء على الأمية (3)