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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس في أسبوع |مستشفي طب المسنين تجتاز معايير الاعتماد الدولية.. تعاون مع بنسلفانيا في مشاريع البحث العلمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع:

مستشفي طب المسنين  تجتاز معايير الاعتماد والرقابة الصحية الدولية
بحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا بمشاريع البحث العلمي

كلية علوم تشهد تطورا ملحوظا في البيئة الامتحانية

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا بمشاريع البحث العلمي ،مستشفي طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الاعتماد والرقابة الصحية الدولية .

 

اجتازت مستشفى الشهيد أحمد شوقي، لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لمدة 3 سنوات.

وتعتبر مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

وتشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة، وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة و السقوط المتكرر و عدم الاتزان.

و أيضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

و تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة

عنوان المستشفى:- مستشفيات جامعة عين شمس، العباسية، بجوار محطة مترو الانفاق الدمرداش، القاهرة.

location: https://maps.app.goo.gl/n5BFcuBaR4sz59oK6...

 

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

 

وتناول اللقاء متابعة إجراءات تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون مع مؤسسة ساويرس وبحث تطوير سبل من التعاون بين جامعتي عين شمس وبنسلفانيا فى مشاريع البحث العلمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث طرق ضمان ارتباط الطلاب بالجامعة الأم دراسيًا و بحثيًا.

ويأتي هذا اللقاء في اطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية و دعمها لإيفاد طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المنح المقدمة من المؤسسة الي كلية هندسة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.. وأعقب اللقاء جولة تفقدية بمتحف الزعفران.

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تفقد الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية العلوم للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية مع توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب.

كما أجرى الدكتور  عبد الفتاح سعود حوارا أبويا مع الطلاب للتأكد من سلاسة الامتحانات
رافقه خلال الجولة الدكتور  محمد رجاء السطوحى عميد الكلية و الدكتورة ايمان محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتشهد كلية العلوم تطويرا ملموسا في بيئة العمل فقد جهزت خلال الترم الثانى  مدرجات تم تطويرها وتزويدها بتكيفات وشاشات عرض ذكية و إضاءة حديثة مثل مدرجى  حجازى و هلال  إلى جانب عدد من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات لتكون سابقة هي الأولى من نوعها في إلغاء الامتحان في الطرقات و الممرات واستغلال كافة إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وسعياً لتقليل البصمة الكربونية والحد من استخدام الأوراق المطبوعة واستبدالها بأنظمة إلكترونية تم تخصيص عدد من أعضاء الجهاز الإداري الأكفاء وتزويدهم بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بنظام UMS للتسهيل على الطالب الوصول إلى لجنته الامتحانية و معرفة رقم الجلوس الخاص به ذلك إلى جانب التأكد من تواجد كل طالب بلجنته الصحيحة وفق أرقام الجلوس المطابقة على النظام الالكتروني 
كما يتم يومياً متابعة أعمال الكنترول حيث يتم رصد الدرجات إلكترونيا للأعمال الفصلية للطالب وكذلك اختبارات الشفوى ثم يقوم كل استاذ بإدخال نتائج المادة التي يقوم بتدريسها على النظام الالكتروني لتظهر النتيجة النهائية إلكترونياً.

 

والجدير بالذكر أنه لأول مرة تجرى الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية لنفس المادة فى يوم واحد وذلك تسهيلاً على الطلاب ووفق استطلاع آرائهم ليؤدي الطالب اختبار المادة شفوياً ونظرياً  فى ذات اليوم ليكون أقدر على الإلمام بالمادة العلمية وفى استعداد تام لاجتياز الاختبارات.

 

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