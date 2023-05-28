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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، اليوم الأحد، للأقسام الأدبية والعلمية والتربوية والتعليم الأساسي والانتساب الموجه وبرامج الساعات المعتمدة العلمية بالكلية.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، إلى أن الامتحانات تبدأ من التاسعة صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا تنتهي في الخامسة عصرا، مع بدء امتحانات التخلفات

وشددت على أهمية تواجد رؤساء اللجان والمشرفين قبل بدء الامتحانات بحوالي نصف ساعة وعدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان والمحافظة علي الهدوء التام داخل اللجان.

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وبينت أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أمد الكلية بعدة أجهزة تساعد في تأدية طالبات ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية أيضا امتحاناتهم في سهولة ويسر ودون مشقة، ويتم التواصل دائما مع العيادات في حال وجود أي مشكلات صحية.

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