عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023.. مشاكل عاطفية

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

txt

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : لا تخف من المجازفة

txt

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : فرص في طريقك

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

يمكن لبعض المشكلات في علاقة الحب أن تزعجك ومن الضروري حلها اليوم بنفسه، ستكون الحياة المهنية بناءة ولكنها تتجنب القرارات المالية والاستثمارات الكبرى، يجب أن تكون حريصًا أيضًا على صحتك.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل واتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، السيدات الحوامل ، يجب أن تكوني حذرة مع نتوء طفلك.

برج الميزان اليوم عاطفياً

احذر قد تحدث بعض المشكلات في علاقتك اليوم، يمكن أن تكون العلاقة السابقة مشكلة وتحتاج إلى التعامل مع هذه الأزمة دبلوماسياً قبل أن تنفد الأمور، لا تتفاعل مع حبيبك السابق الذي قد يعطل علاقتك الحالية.

برج الميزان اليوم مهنيا

يجب أن تكون هادئًا ومخلصًا وملتزمًا في العمل اليوم، على الرغم من المزاعم الخطيرة القادمة ، فإن طريقتك الناضجة في التعامل مع المشكلات ستسجل اليوم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

قد تزعجك بعض المشكلات المالية في النصف الأول من اليوم، ومع ذلك ، ستأتي الثروة من مصادر مختلفة وستحل هذه الأزمة مع مرور اليوم، ضع سقفًا على المصاريف اليوم ولا تشتري سلعًا فاخرة. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء برج الميزان وحظك اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : تتخطى العقبات

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : عبر عن مشاعرك

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : توسيع مشاريعك

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : تتفوق دراسيا

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : لا تخف من المجازفة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : فرص في طريقك

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 : نجاح مهني

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023: استقرار مالي

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. تعرف على مصير دونجا مع الزمالك

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

أحمد موسى يتساءل: هل ستمنع الأندية من التراخيص حال عدم سداد ديونها؟

بدون اللاجئين.. ماذا فعلت الدولة لتستقبل 1.35 مليون سائح خلال أبريل فقط؟

بعد واقعة البلوجر آية إيهاب وعشيقها.. تعرف على عقوبات الاتجار في المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قارة لم تشهد أمطار منذ مليوني عام .. هل تعرفها؟

لماذا يخاف الأهلي من الحكم الأثيوبي باملاك تسيما؟| سجله أسود مع المصريين

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح تماما

بالماء البارد أم الساخن؟.. عدد مرات غسل الشعر لمنع تساقطه

فيديو

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد إنجراف جرار زراعي..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ