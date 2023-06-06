بعد سد كاخوفكا.. مخاوف من كارثة جديدة بسبب أكبر محطة نووية بأوروبا

قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بركة تبريد كبيرة لمحطة زابوريجيا النووية ممتلئة ولديها ما يكفي من المياه لعدة أشهر.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في وقت سابق من اليوم، إن وكالته ستتحقق بسرعة من مستوى البركة التي عادة ما يتم إمدادها بالمياه من الخزان، حيث تستخدم المياه للتبريد الأساسي للمفاعلات والوقود المستهلك في أكبر محطة نووية في أوروبا.

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالاً هاتفياً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، لمناقشة العواقب الوخيمة لتفجير سد نوفا كاخوفكا.

وتابع زيلينسكي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي علي "تويتر": "ناقشنا طرقًا لتقليل المخاطر بعد انفجار السد، كما وافق جروسي على زيارة لأوكرانيا".

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تحديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.

ويقع سد نوفا كاخوفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا على طول نهر دنيبرو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن تدمير السد يضيف عنصرًا جديدًا معقدًا للحرب الجارية في أوكرانيا، تمامًا كما بدا أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في هجوم مضاد طال انتظاره.