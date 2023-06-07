أستاذ أمراض قلب يكشف حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق بخطأ طبي

أكد الدكتور عادل الأتربي، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، أنه لم يثبت حتى الأن وجود أي خطأ طبي في عملية الدكتور أحمد عماد، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عماد خرج من العملية بصحة جيدة وكان يمشي على قدميه قبل حدوث المضاعفات.

وقال عادل الأتربي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مريض القلب بعد تركيب الدعامة يرجع طبيعيا ويمارس حياته بشكل عادي.

وتابع أستاذ أمراض القلب، أنه في الوقت الحالي يمكن الإكتشاف المبكر لأمراض القلب بالأشعة المقطعية، مؤكدا ان الحزن الشديد قد يؤدي لأزمات قلبية في عمر صغير رغم أن الشرايين تكون سليمة.

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وأشار عادل الأتربي إلى أن “برنامج كل ثانية حياة” يعمل على توفير أماكن للرعاية المركزة في المستشفيات عن طريق الخط الساخن.