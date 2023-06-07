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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات مجلس الأمة.. أمير الكويت يوجّه رسالة لمواطنيه: جسدتم الوجه الحضاري للبلاد

أمير الكويت
أمير الكويت

أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد في مشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في انتخابات مجلس الأمة (2023)، وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهم في تمكينهم من الأدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، جاء ذلك في برقيات شكر بعثها إلى كل من رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل مي البغلي، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ تقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة (2023)، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء، لإجراء عملية الانتخابات.

كما عبر عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

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