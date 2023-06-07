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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قولاً واحدًا.. هشام نصر يعلن الترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة

هشام نصر
هشام نصر

أعلن الإعلامي هاني حتحوت ترشيح هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق في انتخابات نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب هاني حتحوت :"هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق عبرالماتش: "قررت الترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة قولًا واحدًا".

وأكمل: "نادي الزمالك يُعاني من مشكلة الإدارة الفردية.. إذا نجحت في فترة من الفترات لن تستمر".

 

وأضاف خلال تصريحاته: "لا يجب معاملة أحمد الأحمر بهذا الشكل.. أحمد الأحمر خط أحمر".

ويذكر أنه قد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمها برفض الطعن المقدم من هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد بإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بسبب مخالفته للوائح الخاصة بفيروس كورونا خلال بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر 2021.

وطعن هشام نصر على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بأنه غير قانوني وتعسفي وتم نظر الدعوى حتى صدر الحكم برفض الطعن.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكمها بصحة قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر بسبب مخالفة اللوائح في بطولة العالم والفقعة الطبية التي تم إقرارها لكل العناصر المشاركة في البطولة التي أقيمت في مصر 2021.

الجدير بالذكر أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد أصدرت قرارًا آخر بمعاقبة هشام نصر لمخالفة نص المادة 5 من مدونة الأخلاقيات ومخالفات مبادئ النزاهة والحوكمة.

وجاءت حيثيات القرار بأن هشام نصر لم يحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على تعديل نظام اللائحة الأساسي الصادرة في 2017.

وجاء في الحيثيات عدم استكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة المستقيلين في الجمعية العمومية العادية لعام 2020، ولم يرسل هشام نصر التعديلات التي أدخلها على اللائحة للجنة الأولمبية والاتحاد الدولي في عام 2019 حتى بعد 15 شهرًا من التأخير.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمها برفض الطعن المقدم من هشام نصر وصحة قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

هشام نصر

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