حماة الوطن ببني سويف: مصر تسير نحو جمهورية جديدة ولو كره الكارهون

قال محمد سعد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن ببني سويف أن مصر أمام لحظات تاريخية ستسطر في تاريخ مصر الحديث بأحرف من نور، فشركاء الوطن يجتمعون ويتحاورون من أجل مناقشة هموم المواطنين، وتقديم ما لديهم من حلول في ظل مناخ وظاهرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أننا أبناء هذا الوطن نمارس حقنا في التعبير ونشارك برأينا وأفكارنا وأطروحاتنا من أجل تخطي الأزمات والسير قدما نحو جمهورية جديدة ولو كره الكارهون"

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي الذي عقدته أمانة حزب "حماة الوطن " ببني سويف برئاسة المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة وبحضور الدكتور محمد سعد أمين أمين التنظيم، و ضم الاجتماع أمناء الشباب والعمل الجماهيري ،والمصالحات ،والتعليم والصحة والمجالس النيابية، والفلاحين، والعلاقات العامة ، والتخطيط والمتابعة

ناقش الاجتماع خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة والعمل علي تنفيذ خطط الحزب المختلفة والتواصل مع المواطنين والمسؤولين داخل محافظة بني سويف .

كما أكد محمد سعد أمين التنظيم على ضرورة تواجد أمانات الحزب المختلفة في الشارع السويفي والعمل على حل المشكلات التي تواجههم بقدر الأماكن، وتقديم الخدمات المختلفة في كافة الأمانات، مشددًا على ضرورة تواجد الحزب في كافة الفعاليات خاصة بمراكز المحافظة وفتح مقرات الحزب للجماهير وتقديم الخدمات المختلفة من خلالها.

وأوضح سعد ، ، أن المرحلة القادمة تتطلب العمل وسط الجماهير وأن يكون هناك تواجد دائم في الشارع السويفي والعمل بشكل مختلف في كافة القطاعات والأمانات.

وأشار الي ان هناك حزمة خدمات سيقدمها الحزب خلال الفترة المقبلة لأهالي بني سويف كما ستفتح قنوات أكثر مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية للعمل على تقديم خدمات بشكل أسرع للمواطن وأعضاء الحزب.