عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن ببني سويف: مصر تسير نحو جمهورية جديدة ولو كره الكارهون

حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف

قال محمد سعد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن ببني سويف  أن مصر أمام لحظات تاريخية ستسطر في تاريخ مصر الحديث بأحرف من نور، فشركاء الوطن يجتمعون ويتحاورون من أجل مناقشة هموم المواطنين، وتقديم ما لديهم من حلول في ظل مناخ وظاهرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك،  أننا أبناء هذا الوطن نمارس حقنا في التعبير ونشارك برأينا وأفكارنا وأطروحاتنا من أجل تخطي الأزمات والسير قدما نحو جمهورية جديدة ولو كره الكارهون"

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي الذي عقدته أمانة حزب "حماة الوطن " ببني سويف  برئاسة  المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة وبحضور الدكتور  محمد سعد أمين أمين التنظيم، و ضم الاجتماع أمناء الشباب والعمل الجماهيري ،والمصالحات ،والتعليم والصحة والمجالس النيابية،  والفلاحين، والعلاقات العامة ، والتخطيط والمتابعة
ناقش الاجتماع خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة والعمل علي تنفيذ خطط الحزب المختلفة والتواصل مع المواطنين والمسؤولين داخل محافظة بني سويف .

 

 

كما أكد محمد سعد أمين التنظيم  على ضرورة تواجد أمانات الحزب المختلفة في الشارع السويفي  والعمل على حل المشكلات التي تواجههم بقدر الأماكن، وتقديم الخدمات المختلفة في كافة الأمانات، مشددًا على ضرورة تواجد الحزب في كافة الفعاليات خاصة بمراكز المحافظة  وفتح مقرات الحزب للجماهير وتقديم الخدمات المختلفة من خلالها.
وأوضح سعد ، ، أن المرحلة القادمة تتطلب العمل وسط الجماهير وأن يكون هناك تواجد دائم في الشارع السويفي  والعمل بشكل مختلف في كافة القطاعات والأمانات.

وأشار الي  ان هناك حزمة خدمات سيقدمها الحزب خلال الفترة المقبلة لأهالي بني سويف  كما ستفتح قنوات أكثر مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية للعمل على تقديم خدمات بشكل أسرع للمواطن وأعضاء الحزب.

 

WhatsApp Image 2023-06-07 at 12.01.50 AM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 12.01.50 AM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

الرحيل .. قرار عاجل من الزمالك ضد الصفقات المنضمة في الميركاتو الأخير

ترشيحاتنا

بفستان أوف شولدر.. أول صور من حفل زفاف نجل أحمد شيبه |شاهد

بسبب الشراب الأخضر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة|شاهد

بالتزامن مع زيارة الرئيس..كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأنجولية

بعد تفجير سد كاخوفكا.. الطاقة الذرية تطالب بحماية بحيرة تبريد محطة زابوريجيا

بعد الفركشة|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا: صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل

ليبيا.. مشاورات 6+6 تحقق توافقات لتنظيم الانتخابات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ