قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توسط للصلح بينه وبين الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وزير الرياضة تدخل للصلح، بناءً على وجهة نظره الشخصية، وليست بطلب منه للتصالح مع حسن مصطفى.

هشام نصر يكشف كواليس وساطة وزير الرياضة للتصالح مع حسن مصطفى

وواصل تصريحاته، أن ما تردد عن ذهابه إلى منزل حسن مصطفى للحصول على إذن منه من أجل خوض انتخابات الزمالك، غير منطقي تمامًا، خاصة أنه خاض الانتخابات الماضية بشكل طبيعي، وغير طبيعي حصوله على إذن لمثل هذا القرار.

واستطرد: «تسلمنا اتحاد اليد مديونًا بـ4 ملايين جنيه وتركناه في خزينته 120 مليون جنيه، فكيف يتم اتهامنا بتزوير الانتخابات؟!.. أنا أسير في طريقي مع القضاء للحصول على حقي بشكل قانوني».

واختتم هشام نصر، أن هناك درافت يحمل بنود بعقد رعاية، لإنهاء الخلاف الذي بينه وبين حسن مصطفى، بينما ما تردد عن تقبيل رأسه لمدة نصف ساعة أمر غير منطقي تمامًا ولا أساس له من الصحة.