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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تتوسع في إنتاج الشاحنات الكهربائية عالمياً

صدى البلد

قدمت كيا طلب علامة تجارية لاسم تاسمان في أستراليا ونيوزيلندا وعدة دول أخرى حول العالم، ليس من الواضح بالضبط الغرض من ذلك ، ولكن هناك احتمال أن يكون لقب الشاحنة الصغيرة الجديدة للعلامة التجارية التي يُزعم أنها قيد التطوير. قدمت كيا أول طلب من بين عدة طلبات في أبريل ، وهي قيد المراجعة حاليًا.

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تستمر تشكيلة كيا في النمو ، ومع ذلك لا تزال شاحنة بيك أب حديثة للسوق العالمية مفقودة من التشكيلة حيث لا يزال شكل الهيكل شائعًا كما كان دائمًا. تخطط شركة صناعة السيارات لتصحيح المشكلة، حيث أعلنت العام الماضي أنها تخطط لإطلاق شاحنتين كهربائيتين بحلول عام 2027، ومن الممكن أن تستوعب الشاحنة المقترحة للأسواق الناشئة أيضًا محركات الاحتراق ، والتي يمكن أن تكون الشاحنة الموجهة إلى أستراليا و نيوزيلندا.

 

يُزعم أن شركة السيارات الكورية قد أبلغت التجار الأستراليين أنها ستقدم ute جديدًا في عام 2025، ويقال إنها شاحنة بأربعة أبواب على هيكل على الإطار ستتوفر بمحرك ديزل لمساعدتها على تلبية أهداف قطر وسعة الحمولة، يزعم أن كيا بدأت في تطوير السيارة في عام 2020 ، وسوف تنافس سيارات بيك آب مثل تويوتا هيلوكس وفورد رينجر.

 

وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، قدمت الشركة أيضًا طلبات العلامات التجارية لشركة تاسمان في أوروجواي وكوستاريكا وفرنسا، لا يوجد ما يشير إلى أن كيا قد قدمت طلب علامة تجارية للاسم لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة.

 

من غير الواضح ما إذا كانت كيا تخطط لإحضار تاسمان إلى الولايات المتحدة، وتشير التقارير الواردة من أستراليا إلى أن الشركة تستخدم المنطقة كنقطة اختبار حيوية لمعيار السيارة. 

 

مع وجود شاحنتين قيد التطوير، يجب أن نبدأ في رؤية ثمار هذا العمل قريبًا، إذا كانت كيا تخطط لإطلاق شاحنة جديدة في أستراليا في عام 2025 ، فيمكن رؤية الاعلان الرسمي في أقرب وقت خلال العام المقبل، مما يعني أن العديد من صانعي السيارات يخططون بالفعل لعام 2025 وما بعده.

تاسمان استراليا كيا بيك اب هيلوكس تويوتا

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