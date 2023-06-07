سؤال برلماني لـ وزير التعليم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التى تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة المتكررة سنوياً حيث ان التعليم هو احد اهم اعمدة الدولة ومؤشر تقدمها ، وذلك نظراً لما يحدث من تسريب للامتحانات سنوياً.

وتسائل النائب عن الاجراءات التى تمت تجاه من يقوموا بهذه التسريبات وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضى من مظروف الاسئلة الاحتياطية.

واختتم النائب حديثه قائلا: "يجب على الوزارة وضع حد لهذا الامر المتكرر سنويا".

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم ، والاقتصاد و الاحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة