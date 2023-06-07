عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني لـ وزير التعليم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التى تتبعها الوزارة للحد من ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة المتكررة سنوياً حيث ان التعليم هو احد اهم اعمدة الدولة ومؤشر تقدمها ، وذلك نظراً لما يحدث من تسريب للامتحانات سنوياً.

وتسائل النائب عن الاجراءات التى تمت تجاه من يقوموا بهذه التسريبات وقد حدثت على سبيل المثال العام الماضى من مظروف الاسئلة الاحتياطية.

واختتم النائب حديثه قائلا: "يجب على الوزارة وضع حد لهذا الامر المتكرر سنويا".

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم ، والاقتصاد و الاحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 تسريب امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

ترشيحاتنا

اعتراض فشنك| الأهلي يضغط لضمان عدالة حكم النهائي.. والوداد يرفع شعار "اشمعنى"

دفع الصادرات المصرية.. مركز تحديث الصناعة يجري مباحثات مع البنك الإسلامي للتنمية

تصعيد خطير.. أوكرانيا تمطر قرى خيرسون بـ 60 قذيفة

جزء ثان من جعفر العمدة.. محمد سامي يفجر مفاجأة

روسيا تكشف عن تحركاتها لتأمين محطة زابوريجيا قبل زيارة جروسي

العثور علي هيروين وسلاح و5 ملايين جنيه بحوزه 4 أشخاص في حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

بسبب فيروس كورونا.. معلمو الابتسامة يلقون رواجا في اليابان| شاهد القصة

أعلى عائد في مصر 39‎%‎ مقدمًا.. ما هي شهادة اختيارك الجديدة؟ (تفاصيل)

جمال شعبان يحذر من خروج هؤلاء الأشخاص في العاصفة الترابية اليوم

فيديو

شيرين أم أنغام؟.. عمرو مصطفى يجيب على السؤال الصعب عن صوت مصر

الحرب اشتغلت .. الكاف ينحاز للوداد على حساب الأهلي/ فيديو جراف

رد قوى من دعاء فاروق على مطالبي المساكنة قبل الزواج

الإخوان حاولوا تجنيده في الخارج.. خالد يوسف يكشف خبايا «30 يونيو»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ