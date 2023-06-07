عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

«مجنون» و«أفضل منه»| استفزاز جديد لمدرب الوداد.. وكولر «ودن من طين»

كولر ومدرب الوداد
كولر ومدرب الوداد المغربي

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر الوداد المغربي، هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا.

نسخة دوري أبطال أفريقيا الحالية شهدت تصريحات مستفزة من جانب مدربي الأندية ضد النادي الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر جاء آخرها من قبل مدرب الوداد المغربي .

كولر اعتاد الالتزام بالصمت ورفع شعار “ودن من طين”، وتجاهل الرد على التصريحات المستفزة فى النسخة الحالية من قبل مدرب الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

صدى البلد يستعرض التصريحات المستفزة من قبل مدرب الوداد المغربي ضد مارسيل كولر فى نسخة دوري أبطال إفريقيا الحالية.

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

أنت مجنون .. مدرب الوداد المغربي يهاجم كولر

هاجم البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قبل المواجهة التي جمعت بين الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" الجميع ينظر للنادي الأهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا، لم يفوت إلا نهائي واحدا في دوري أبطال إفريقيا آخر 5 مواسم، كما أنه الأكبر من ناحية الألقاب".
وأضاف:" مدرب الأهلي مارسيل كولر قال أنه سيكون نهائي سهل، وأعتقد أنه مجنون، كل نهائي يكون صعبا ضد أي منافس، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين".

وتابع:" الضغط دائما ما يكون موجودا عندما نتحدث عن مباراة نهائية، لكننا نحاول الاسترخاء، لدينا لاعبون يمتلكون خبرات النهائيات، وهذا هو الأهم لأن الجزئيات البسيطة هي من ستصنع الفارق".

واختتم:" لا أحتاج إلى توجيه رسالة لجمهور الوداد، إنهم دائما يدعموننا ويدفعون الفريق لتحقيق الفوز، مثلما حدث في آخر الأمر، فقط أطلب منهم أن يوصلوا الدعم حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، الأمور ستكون بين أيدينا في لقاء الإياب".

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

أفضل منه .. تصريح مستفز من مدرب الوداد ضد كولر 

تحدّث البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن مواجهة الأهلي، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي “كاف”: “نعم ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الأفريقية أكثر من مدرب الأهلي المصري، هذه هي الميزة في أنني أعرف عنه أكثر بشأن الكرة في أفريقيا، ولكن مدرب الخصم أكثر خبرة بشكل عام وأكبر مني، لذا كل منّا لديه ميزة”.

وتابع: “كانت بطولة قوية تأخرنا في النتيجة ثم عدنا عدة مرات، هذا لم يكن له أمر سهل، وخصيصًا في العقلية عقب التعادل في المغرب مع ماميلودي صن داونز، لم يتوقع أحد أن نعبر إلى النهائي من جنوب أفريقيا، ولكننا فعلنا هذا ولعبنا لقاءً جيدًا في الجانب الذهني”.

وأضاف: “أعتقد أن خبرة هذا الجيل خلال الـ 5 أو 6 سنوات السابقة، بدوري أبطال أفريقيا ميزة كبيرة، هم يمتلكون هذا النضج ومعرفة كيف يبقون هادئين”.

وواصل مدرب الوداد: “أحب أن ألاعب الأهلي لأن هذا نهائي كبير، المباريات بين الأهلي والوداد كثيرة، واجهنا الأهلي مرتين سابقتين في النهائي، لذا أعتقد أن هذا سيكون لصالحنا على المستوى العقلي أن نحقق الفوز مرتين في النهائي ضدهم، هي ميزة لنا بكل تأكيد سيبحثون عن الانتقام منا”.

وأكمل: “الفوز بكأس الأمم الأفريقية ضد مصر 2017؟ هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا، بالتأكيد سعيد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية”.

وأوضح مدرب الوداد : “الوداد لديه مشجعون من جميع أنحاء العالم من كندا إلى آسيا تمتد جذور الفريق بعيدًا، أجد على حسابي على إنستجرام العديد من الرسائل من جميع أنحاء العالم وهذا أمر جيد لأنك تشعر بالدعم أينما ذهبت”.

واختتم: “ظهور النجوم على القميص؛ يعطي شعورًا دافئًا، وأنك قريب، وأنك تريد تحقيق اللقب، يجعلني أكثر حماسة، كمدرب هذا يحفزني؛ لأننا أصبحنا أقرب للقب ونريد حصده”.

الوداد الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا باملاك تيسيما مارسيل كولر البلجيكي سفين فاندنبروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

بعد قرار عزله من الزمالك | مرتضى منصور: أحترم المؤسسات الوطنية والقضاء

موضوعات متعلقة

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يستعيد مهاجمه وشكوك حول مشاركة المترجي أمام الأهلي

ترشيحاتنا

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

إجهاض مقابل الحرام.. قرار عاجل بشأن طبيب أمراض النساء في روض الفرج

التموين: استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي بميناء سفاجا حتى الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

«مجنون» و«أفضل منه»| استفزاز جديد لمدرب الوداد.. وكولر «ودن من طين»

الاستخبارات البريطانية تستبعد أي تهديد لمحطة زابوريجيا بعد تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: لو شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب باختلال كهرباء القلب

معلومات لا تعرفها عن القسطرة الجراحية.. يكشفها جمال شعبان

السبب صادم.. تيك توكر يتوعد فتيات شهرن به باستخدام AI

كتل هوائية صحراوية| عاصفة جديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي نفسك خارج المنزل؟

فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل تعمد الشناوي عدم مؤازرة شوبير في لقاء الوداد / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ