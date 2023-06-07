«مجنون» و«أفضل منه»| استفزاز جديد لمدرب الوداد.. وكولر «ودن من طين»

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر الوداد المغربي، هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا.

نسخة دوري أبطال أفريقيا الحالية شهدت تصريحات مستفزة من جانب مدربي الأندية ضد النادي الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر جاء آخرها من قبل مدرب الوداد المغربي .

كولر اعتاد الالتزام بالصمت ورفع شعار “ودن من طين”، وتجاهل الرد على التصريحات المستفزة فى النسخة الحالية من قبل مدرب الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

صدى البلد يستعرض التصريحات المستفزة من قبل مدرب الوداد المغربي ضد مارسيل كولر فى نسخة دوري أبطال إفريقيا الحالية.

أنت مجنون .. مدرب الوداد المغربي يهاجم كولر

هاجم البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قبل المواجهة التي جمعت بين الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" الجميع ينظر للنادي الأهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا، لم يفوت إلا نهائي واحدا في دوري أبطال إفريقيا آخر 5 مواسم، كما أنه الأكبر من ناحية الألقاب".

وأضاف:" مدرب الأهلي مارسيل كولر قال أنه سيكون نهائي سهل، وأعتقد أنه مجنون، كل نهائي يكون صعبا ضد أي منافس، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين".

وتابع:" الضغط دائما ما يكون موجودا عندما نتحدث عن مباراة نهائية، لكننا نحاول الاسترخاء، لدينا لاعبون يمتلكون خبرات النهائيات، وهذا هو الأهم لأن الجزئيات البسيطة هي من ستصنع الفارق".

واختتم:" لا أحتاج إلى توجيه رسالة لجمهور الوداد، إنهم دائما يدعموننا ويدفعون الفريق لتحقيق الفوز، مثلما حدث في آخر الأمر، فقط أطلب منهم أن يوصلوا الدعم حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، الأمور ستكون بين أيدينا في لقاء الإياب".

أفضل منه .. تصريح مستفز من مدرب الوداد ضد كولر

تحدّث البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن مواجهة الأهلي، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال مدرب الوداد في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي “كاف”: “نعم ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الأفريقية أكثر من مدرب الأهلي المصري، هذه هي الميزة في أنني أعرف عنه أكثر بشأن الكرة في أفريقيا، ولكن مدرب الخصم أكثر خبرة بشكل عام وأكبر مني، لذا كل منّا لديه ميزة”.



وتابع: “كانت بطولة قوية تأخرنا في النتيجة ثم عدنا عدة مرات، هذا لم يكن له أمر سهل، وخصيصًا في العقلية عقب التعادل في المغرب مع ماميلودي صن داونز، لم يتوقع أحد أن نعبر إلى النهائي من جنوب أفريقيا، ولكننا فعلنا هذا ولعبنا لقاءً جيدًا في الجانب الذهني”.



وأضاف: “أعتقد أن خبرة هذا الجيل خلال الـ 5 أو 6 سنوات السابقة، بدوري أبطال أفريقيا ميزة كبيرة، هم يمتلكون هذا النضج ومعرفة كيف يبقون هادئين”.



وواصل مدرب الوداد: “أحب أن ألاعب الأهلي لأن هذا نهائي كبير، المباريات بين الأهلي والوداد كثيرة، واجهنا الأهلي مرتين سابقتين في النهائي، لذا أعتقد أن هذا سيكون لصالحنا على المستوى العقلي أن نحقق الفوز مرتين في النهائي ضدهم، هي ميزة لنا بكل تأكيد سيبحثون عن الانتقام منا”.



وأكمل: “الفوز بكأس الأمم الأفريقية ضد مصر 2017؟ هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا، بالتأكيد سعيد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية”.



وأوضح مدرب الوداد : “الوداد لديه مشجعون من جميع أنحاء العالم من كندا إلى آسيا تمتد جذور الفريق بعيدًا، أجد على حسابي على إنستجرام العديد من الرسائل من جميع أنحاء العالم وهذا أمر جيد لأنك تشعر بالدعم أينما ذهبت”.



واختتم: “ظهور النجوم على القميص؛ يعطي شعورًا دافئًا، وأنك قريب، وأنك تريد تحقيق اللقب، يجعلني أكثر حماسة، كمدرب هذا يحفزني؛ لأننا أصبحنا أقرب للقب ونريد حصده”.