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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في شبين القناطر

جثة
جثة

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية واقعة وفاة نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله فى أحد المنازل. 

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تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول المدعو " ع ز " 35 سنة نجار مسلح جثة هامدة اثر سقوطة من علو .


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبسؤال أهليتة أفادوا بأن المتوفى يعمل نجار مسلح وكان فى عملة بأحد المنازل وسقط من الطابق الرابع فى منور المنزل محل العمل وتم نقله لمستشفى شبين القناطر فى محاولة لاسعافة إلا أنه فارق الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

القليوبية مدينة شبين القناطر سقط من الطابق الرابع مستشفي شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر

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