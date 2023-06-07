السوبرانو أميرة سليم تكشف كواليس حفلها في المتحف القومي للحضارة |خاص

أعربت السوبرانو أميرة سليم عن سعادتها الكبيرة لإحيائها حفلاً في "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط، وذلك يوم 21 يونيو.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد: "سنعقد بروفات مكثفة من أجل الحفلة ليكون بالشكل المطلوب الفترة القادمة، كما أنني أحرص على وضع برنامج غنائي متنوع، وأحضّر مفاجآت عديدة للحاضرين، وهذه المشاركة بعد كوكب المومياوات مهمة بالنسبة لي وفخر كبير، خاصة أنني أعود له بعد عامين من الموكب، وأقول لجمهوري انتظروا حفلة مختلفة.

يأتي هذا الحفل استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt مصر الخالدة" التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.



وكشفت السوبرانو المصرية أميرة سليم كواليس وتفاصيل مشاركتها في فعاليات مصر الخالدة التي ينظمها المتحف القومي للحضارة.



وقالت أميرة سليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مفاجآت كثيرة في فعاليات مصر الخالدة بمتحف الحضارة ".

وأضافت أميرة سليم: "لازم المستمع يسمع كل أنواع الموسيقى ويسمع موسيقى بشكل جديد يطرب الآذان".