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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تعليم دمياط" الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية للمرحلة الابتدائية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن "تعليم دمياط" حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية للمرحلة الابتدائية المقامة تحت عنوان "حسن الخلق والتحلي بالأخلاق الحميدة " للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م تحت إشراف التوجيه العام للتربية الإجتماعية.

وهنأ "وكيل الوزارة" التلميذة لوجين هيثم محمد فكري الخياط بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية لفوزها بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في حصد هذا المركز متمنيًا دوام التقدم والتوفيق.

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دمياط الأول على مستوى الجمهورية التوجيه العام للتربية الإجتماعية التربية والتعليم الأخلاق الحميدة الجمهوري

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