عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 720 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بمدينة الصف .. صور

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية بالصف في الجيزة

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، اليوم الاربعاء، بتنظيم قافلة علاجية مجانية بناحية قرية الاخصاص في مركز الصف بمحافظة الجيزة بالجهود الذاتية.

وذلك بناءا علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتوجيه الخدمات البيطرية نحو قرى حياة كريمة لدعم المربي الصغير، وكذلك  تعليمات للواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيادة قوافل العلاج الجماعي.

حيث تم رش 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 200 رأس ضد الطفيليات الداخلية  والجس المستقيمي لعدد 5 حالات واخذ 15 عينة للفحص لمرض البروسيلا .

كما تم إقامة ندوة ارشادية عن الامراض المنقولة بالحشرات واهمها الجلد العقدي وحمى الثلاث ايام والتهاب الجلد الاوديمي.

WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.41 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.41 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM (2)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM (2)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.42 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.43 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.43 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.43 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 3.03.43 PM
مديرية الطب البيطري بالجيزة وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة الطب البيطري مركز الصف محافظة الجيزة الطفيليات الخارجية مرض البروسيلا حياة كريمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

تفحم 7 سيارات.. إنقاذ منطقة ترسا في الجيزة من كارثة | صور

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

القاهرة تتأهب لمواجهة التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بحي العمرانية

وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد احتفالية جمعية رواد الكشافة والمرشدات|شاهد

محافظ الجيزة: سرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي

غدا.. إقامة معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة في الجيزة

محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفيا الأحد المقبل.. التفاصيل والشروط

إعلان تفاصيل الاشتراك بالنسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة

لإثبات أنه حي.. مواطن يستغيث بوزيرة التضامن لإعادة معاشه بعد توقفه لوفاته

"مديرية التعليم بالجيزة" تتفقد مدارس الحوامدية والبدرشين قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

هشام آمنة: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 بالقاهرة 2024

مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت نادي الزمالك

4 شروط توجب عليك الحج .. دار الإفتاء توضح

احذر.. البطاقة الشخصية تعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه|تفاصيل

تهديد كبير للمدنيين.. الصليب الأحمر يحذر من أضرار تفجير سد كاخوفكا

الرئيس السيسي: زيارتي لأنجولا تهدف لتعزيز الصداقة وتعظيم التبادل التجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ195 جنيها| بشرى للمواطنين قبل العيد بعد وصول 2500 أضحية..إيه الحكاية

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

جمال شعبان: لو شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب باختلال كهرباء القلب

معلومات لا تعرفها عن القسطرة الجراحية.. يكشفها جمال شعبان

فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل تعمد الشناوي عدم مؤازرة شوبير في لقاء الوداد / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

اﻟﻤﺰﻳﺪ