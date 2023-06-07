علاج 720 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بمدينة الصف .. صور

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، اليوم الاربعاء، بتنظيم قافلة علاجية مجانية بناحية قرية الاخصاص في مركز الصف بمحافظة الجيزة بالجهود الذاتية.

وذلك بناءا علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتوجيه الخدمات البيطرية نحو قرى حياة كريمة لدعم المربي الصغير، وكذلك تعليمات للواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيادة قوافل العلاج الجماعي.

حيث تم رش 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 200 رأس ضد الطفيليات الداخلية والجس المستقيمي لعدد 5 حالات واخذ 15 عينة للفحص لمرض البروسيلا .

كما تم إقامة ندوة ارشادية عن الامراض المنقولة بالحشرات واهمها الجلد العقدي وحمى الثلاث ايام والتهاب الجلد الاوديمي.

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