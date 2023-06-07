انتقال نجم تشيلسي الانجليزي إلى نادي الإتحاد السعودي.. تفاصيل

اعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الي الاتحاد السعودي .

و نشر أحمد شوبير صورة للنجم كانتي و كتب : تقارير تؤكد انتقال نجولو كانتي إلى الإتحاد السعودي تم براتب 100 مليون دولار في العام الواحد.

وكان فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، قد أكد وجود منافسة سعودية بين النصر والاتحاد للتعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي ناد في الموسم الجديد.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا يزال وضع كانتي مفتوحًا لأنه يحب البقاء في تشيلسي لكن المحادثات لا تتقدم إلى المراحل النهائية بعد أن اقتربت من الاتفاق الكامل في مارس".

وأضاف:"الاتحاد والنصر هما الناديان السعوديان المستعدان لإغراء كانتي لتجربة جديدة"،

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضيه، حصول نادي الاتحاد على توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.