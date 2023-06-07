فضيحة مدوية.. الأمريكيون يشنون هجوما عنيفا على زيلينسكي | ما السبب

صُدم قراء صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، من وجود الرموز النازية علي ملابس قوات الجيش الأوكراني.

وحذرت صحيفة “نيويورك تايمز” من أن مثل هذه السياسة التي تنتهجها كييف فيما يتعلق بهذه الرموز النازية يمكن أن تحرم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من دعم الغرب.

فولوديمير زيلينسكي

وكتب أحد القراء: "إنني أحتقر زيلينسكي ووسائل الإعلام الغربية.. بسبب موجة الأكاذيب المستمرة وتشويه ما يحدث والتأييد الصريح للعناصر الفاشية في أوكرانيا".

وأضاف آخر: "إلى أي مدى يجب أن نذهب في دعم بلد، من بين أمور أخرى، فاسد ولديه وحدات عسكرية تحمل شارات نازية على زيهم العسكري؟”.

وكتب آخر: "ليست مجرد رموز … إنها عادة ما تكون مصحوبة بأيديولوجية نازية".

وأضاف آخر: “أوكرانيا المستقلة ليست مصلحة أمريكية حيوية يمكن تحقيقها بتكلفة عالية وعائد ضئيل”.

وكتب آخر: “أسلحة لأوكرانيا ؟ بالتأكيد! ماذا؟ تريد دبابات؟ بالطبع! طائرات؟ نعم، ها هي. والمقاولون العسكريون يفركون أيديهم. هل يدعم الكونجرس الحرب؟ بالطبع، لأنها وظائف وأموال.. الكثير من المال”.