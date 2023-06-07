جنازة شعبية لوداع 4 عاملات شهيدات لقمة العيش في حادث مأساوي بطنطا|صور

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بعزبة نظيف بمركز طنطا بمحافظة الغربية عصر اليوم في مشهد جنائزي مهيب جنازة 4 عاملات من ضحايا الحادث المأساوي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط مشاركة مشايخ القرية ووداعهم بدفنهم بمقابر أسرهم بذات العزبة بمثواهم الأخير .
كما حرصت الاسر علي تدشين جنازة شعبية لوداع أبنائهم الضحايا والذين راحوا جراء حادث ٱليم وبحثا عن لقمة العيش أثناء عملهم بأحد الحقول الزراعية .
وكشفت مصادر طبية بمديرية الصحة عن أسماء المتوفين والمصابين في حادث مأساوي والذي أسفر عن مصرع 4 سيدات وإصابة أخريات بحادث تصادم طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وهم، شريفة شعبان 35 سنة “متوفية” وأميرة فتحي 29 سنة “متوفية” وزينب عامر 47 سنة “متوفية” وآمال الشناوي 47 سنة “متوفية” وجميعهن مقيمات في عزبة نظيف مركز طنطا .
كما أسفر الحادث عن إصابة كل من صالحه موسي 54 سنة و فاطمة إبراهيم 47 سنه وسلوي جمال 35 سنة وأسماء ابوالعطا 23 سنة ونورا محمد 53 سنة وحنان إبراهيم 30 سنة وكريمة السيد 32 سنة و رضا محمد 58 سنة وجميعهن مقيمات عزبة نظيف مركز طنطا.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن وقوع مصابين وحالات وفيات.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة محملة بالعمالة الزراعية تسبب في انقلاب السيارة، ومصرع 4 عاملات زراعيات، فيما أصيبت 8 غيرهن وجميعهن من عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وكن في طريقهن إلى العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.