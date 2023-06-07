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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قللوا ثمن الكشف | طلب عاجل من الصحة العالمية للأطباء .. فيديو

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت الدكتورة نجوى متولي عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، أن المجتمع المدني، له دور كبير فى علاج المرضى، موضحة أنهم لا يبحثون عن المشكلات، ولكن يبحثون عن حل المشكلات.

 

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وأضافت عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية خلال حوارها ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه لا يستطيع أحد أن يعمل بـ مفرده، لكن عمل الجميع يوفر الوصول لـ حلول. 

 
ولفتت إلي أن هناك مشكلة كبيرة في وصف الأدوية من قبل الصيدليات ، موضحة أن البعض بعد ارتفاع ثمن الكشف، اصبح الكثير يذهب لشراء الأدوية دون الذهاب لـ الطبيب، وهناك تصور لـ مواجهة ذلك.


وأشارت إلى أنها تطالب الأطباء بتقليل ثمن الكشف، وأنه على الصيدليات عدم صرف الأدوية دون وصف من طبيب، وحذرت المرضي من تناول أدوية تحديدًا المضاد الحيوي دون روشتة.  
 

الصحة العالمية علاج المرضى الصحة صالة التحرير قناة صدي البلد عزة مصطفي

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