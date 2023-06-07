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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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بالتواصل مع السلطة التنفيذية|رابطة سلامة المرضى: نساعد إدارات المستشفيات في حل المشكلات

الدكتورة نجوى متولي،
الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى

كشفت الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، أن سلامة المرضى يعني كيفية تقديم علاج آمن للمريض الذي لا يستطيع أن يتحدث؛ لافتة إلى أن المريض لديه قلق وخوف من المرض ولا يفكر غير في طريقة الشفاء.

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وأكدت نجوى متولي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعاني من قلة عدد التمريض، وهذه الأزمة تتسبب في عدم تواصل المريض مع مقدم الصحة؛ لتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض وكيفية علاجها، ممثلة أن غسل الإيد من الفيروسات يمثل 50% من مجابهة الأمراض وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون عن الأمر شيء.

وتابعت عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى: نحن نساعد إدارات المستشفيات على حل المشكلات بالتواصل مع السلطة التنفيذية؛ لتقديم خدمة طبية آمنة.

ونوهت نجوى متولي أن هناك تخوفات من الفكر المجتمعي لدينا في عرض الأمراض والنقاش باعتبارنا مجتمعا شرقيا، مختتمة: مصر يمكن أن تسير على نظام التواصل الإعلامي والإداري، مع عمل حملات إعلانية لتوعية المريض، مع تدريس التواصل مع المريض كليات الطب على غرار ما يحدث في كليات العالم.

نجوى متولي سلامة المرضى الصحة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

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