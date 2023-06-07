لو كان آخر راجل في الدنيا .. رسالة قوية من سيدة لطليقها |فيديو

قالت شيماء، الذي طلب طليقها العودة إليها، إن "طليقي عارف الدين والحلال والحرام، وهو متسرع ورد فعله سريع، وكان دايما بيرفض اني أتكلم وأعبر عن رأيي، وهو اتجوز عليا بدون سبب، رغم اني مقصرتش معاه في أي حاجة".

وقالت شيماء، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، انا مش هرجع لسامح تاني حتى لو كان اخر راجل في الدنيا، ودايما كنت اتعرض منه من اهانة وسب وضرب".

محادثات على الهاتف

وتابعت شيماء، الذي طلب طليقها العودة إليها، أنه تعرضت للخيانة من زوجي، واكتشفت أنه يتحدث إلى إمرأة أخرى من خلال محادثات على الهاتف، وكان يتحدث معها كما لو كانت زوجته.