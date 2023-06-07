تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وأمريكا

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب أخبار 24 السعودية؛ استعرض اللقاء، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.

جانب من الاجتماع

وحضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

وعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي.

وكان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، استقبل بلينكن، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.