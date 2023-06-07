الخارجية الأمريكية: بلينكن سيقابل قيادات سعودية نسائية خلال زيارته للمملكة |فيديو

قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ولقاءه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تظهر أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، إذ إن العلاقات الثانوية بين الدولتين تاريخية واستراتيجية ومهمة جدًا، حيث إن العلاقات بين الدولتين عميقة وتمتد لأكثر من 80 عامًا.



وأضافت "غريط"، خلال مداخلة هاتفية عبر "الفيديو كونفرنس" عبر فضائية "العربية"، أن أمريكا تمتلك علاقات قوية مع السعودية، وهي ما تتيح المحادثة والمناقشة في كثير من الملفات منها التحديات التي تواجه الدولتين، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ناقش مع ولي العهد السعودي الكثير من الملفات، منها العلاقات الثنائية بين الدولتين، وملف السودان وغيرها من الملفات، التي سيكشف عنها الوزير نفسه غدًا.



وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقابل قيادات نسائية سعودية خلال زيارة للمملكة، وهو أمر هام جدًا، فضلًا عن المشاركة في مجلس التعاون الخليجي، والالتقاء مع كل الحلفاء في المنطقة، فضلًا عن المشاركة في التحالف الدولي لهزيمة داعش، مع تواجد أكثر من 80 دولة داخل هذا التحالف.



وأسهبت، الولايات المتحدة الأمريكية تشكر المملكة على المشاركة في التحالف ضد داعش، مؤكدة أن العلاقات الثنائية مهمة جدا في الكثير من الملفات بين الدولتين.

