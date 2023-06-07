النشرة الدينية.. هل يجوز المرور بين يدي المصلين؟..وهذا هو الحكم الشرعي للمساكنة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج لأداء فريضة الحج؟ الإفتاء تجيب
شروط صحة الأضحية.. الإفتاء توضح 5 أمور تجعلها مقبولة
صيغ التسبيح.. رددها على أصابعك كما كان يفعل النبي
عالمة أزهرية: المساكنة عين الزنا.. وتحقق لنوع من التجارة بالبشر
"الرؤية الشرعية والقانونية للتطوير العقاري".. انطلاق فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر
ماذا تفعل المرأة إذا فاجأتها الدورة الشهرية في الحج ؟
لا حرج في المرور بين يدي المصلين بهذه الحالة.. دار الإفتاء توضحها
مفتي الجمهورية: مُخطَّط اتخاذ الدين وسيلةً للوصول لأغراض سياسية فشل في مصر
شروط وجوب الحج.. الأزهر للفتوى يوضحها