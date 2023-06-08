مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم الاربعاء الموافق ٧ يونيه ٢٠٢٣ رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا علي شركة طيران ايركايرو وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين.

وتعتبر هذه اول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا و قد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيا.

و قد قامت ادارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح ، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute.

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة اعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلي 12 رحله اسبوعيا من ايطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.