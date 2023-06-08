عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

مطار مرسى مطروح
مطار مرسى مطروح

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي اليوم الاربعاء الموافق ٧ يونيه ٢٠٢٣ رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا علي شركة طيران ايركايرو  وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين. 

وتعتبر هذه اول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا و قد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيا. 

و قد قامت ادارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح ، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute. 

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة اعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلي 12 رحله اسبوعيا من ايطاليا - التشيك -  سلوفاكيا - صربيا و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

ترشيحاتنا

"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

٥ص//الأذكار الصحيحة بعد الصلاة المفروضة .. تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ