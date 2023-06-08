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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متسألش حد.. رقم على الواتس آب هيعرفك كل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة

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chat bot .. خدمة اطلقتها وزارة الداخلية للمواطنين راغبى الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الوزارة أو عن الأوراق المطلوبة لاستخراج عن أوراق ثبوتية من خلال تطبيق whats app .

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة إلكترونية للرد الآلي اللحظى على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (chat bot) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277).

خدمة chat bot

وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والإستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – المرور – تصاريح العمل- الحج – الأدلة الجنائية – الإلتحاق بأكاديمية الشرطة – الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – مجندى وزارة الداخلية – خدمات متنوعة أخرى) وتقليل حجم الإستفسارات والشكاوى التى ترد للجهات الشرطية التى تقدم الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، حيث تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين "العربية – الإنجليزية".

يأتى ذلك استمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.

استفسارات الاحوال المدنية الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الهجرة والجنسية الذكاء الاصطناعي الرد على الأسئلة تجديد البطاقة تصاريح العمل وزارة الداخلية

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