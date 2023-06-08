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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. إصابة 6 شبان جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي رام الله | فيديو

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إصابة 6 فلسطينيين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله ومحاصرة منزل الأسير إسلام الفروخ استعدادا لهدمه.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن اقتحام قوات الاحتلال لرام الله، يأتي تمهيدًا لهدم منزل الأسير إسلام الفروخ، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية تفجير مزدوجة بمدينة القدس في نوفمبر من العام الماضي.

يشار إلى أن الأسير المهندس إسلام الفروخ (٢٦ عاما) يحمل الهوية المقدسية وتعيش عائلته في مدينة رام الله، من مرابطي المسجد الأقصى وقد اعتقله الاحتلال بتهمة المسؤولية عن عملية تفجير ازدواجية لعبوات ناسفة في محطة حافلات بالقدس المحتلة في نوفمبر الماضي ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، تعرض لتحقيق قاسٍ وما زال موقوفا بانتظار المحاكمة.

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وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة القديمة بالكامل، ما أسفر عن إصابة فلسطيني على الأقل بالرصاص الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين خلال اقتحامها.

 

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